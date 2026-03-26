В США заявили, что интенсивность судоходства в Персидском заливе растет

В США предположили, что интенсивность движения судов в Персидском заливе будет увеличиваться с каждым днем, даже до того, как обеспечат безопасность проливов.

Источник: Аргументы и факты

В Персидском заливе фиксируется рост интенсивности судоходства, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Мы наблюдаем все более интенсивное движение судов в залив и из него, и оно превышает уровень предыдущего дня. И это только начало. Уверен, что судоходство будет расти с каждым днем, даже до того, как будет обеспечена безопасность проливов», — сказал Бессент на встрече американского кабинета министров с президентом страны Дональдом Трампом.

Ранее Иран сообщил, что заминирует все морские пути в Персидском заливе, если ударам подвергнутся его побережье и острова.

Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи подчеркивал, что США будут парализованы, а затем потоплены в Персидском заливе, если рискнут нанести удары по энергетической инфраструктуре республики.

