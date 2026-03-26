Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на «важные встречи»

Владимир Зеленский сообщил в соцсети, что прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Политик не стал уточнять детали, с кем именно планирует провести переговоры, а также не раскрыл круг предполагаемых к обсуждению вопросов.

Источник: Life.ru

Владимир Зеленкий. Видео © president.gov.ua.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», — написал Зеленский в соцсети.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план. По его словам, Киев испытывает проблемы с противовоздушной обороной и острую нехватку финансирования. Политик отметил, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание союзников.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше