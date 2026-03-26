Трамп заявил, что видит шансы на урегулирование конфликта на Украине

Также Дональд Трамп сегодня заявил, что американские спецслужбы перехватили сообщения украинских чиновников, в которых обсуждался заговор с целью перенаправить средства на переизбрание экс-президента Джо Байдена. К посту политик прикрепил материал издания Just the News, где утверждается, что вновь рассекреченные документы свидетельствуют: в 2022 году представители Киева вели переговоры о том, как пустить сотни миллионов долларов американской налоговой помощи, выделенных на проекты в сфере «зелёной энергетики», на предвыборную кампанию кандидата от демократов в 2024 году.