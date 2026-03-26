Суд в Нью-Йорке отказался прекратить дело против Мадуро и его жены

Хеллерстайн заявил, что «не собирается прекращать дело» против Мадуро и его жены Силии Флорес на основании того, что власти США препятствуют оплате юридических услуг ответчиков правительством Венесуэлы. Адвокат Мадуро Барри Поллак указывал, что Мадуро и Флорес не могут самостоятельно оплачивать юридические услуги и настаивают на праве правительства боливарианской республики финансировать их защиту. Он также подчеркивал, что действия американских властей фактически нарушают право ответчиков на адвоката по своему выбору.