Суд в Нью-Йорке отказался прекратить дело против Мадуро и его жены

Власти США препятствуют оплате юридических услуг ответчиков правительством Венесуэлы, заявил судья Элвин Хеллерстайн.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Судья Элвин Хеллерстайн отказался завершить производство по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент ТАСС.

Хеллерстайн заявил, что «не собирается прекращать дело» против Мадуро и его жены Силии Флорес на основании того, что власти США препятствуют оплате юридических услуг ответчиков правительством Венесуэлы. Адвокат Мадуро Барри Поллак указывал, что Мадуро и Флорес не могут самостоятельно оплачивать юридические услуги и настаивают на праве правительства боливарианской республики финансировать их защиту. Он также подчеркивал, что действия американских властей фактически нарушают право ответчиков на адвоката по своему выбору.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше