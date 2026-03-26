Чернышов: российской делегации в США удалось донести свою позицию до коллег

Вице-спикер Госдумы отметил, что ему легко работается с американскими законодателями вне зависимости от их партийной принадлежности.

Источник: Комсомольская правда

Российская парламентская делегация смогла донести свою позицию до американских законодателей в ходе первых встреч в Вашингтоне. Об этом 26 марта, в четверг, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Вице-спикер подчеркнул, что главной задачей было донести правду, и это парламентариям удалось сделать. Он отметил, что ему легко работается со всеми американскими коллегами, независимо от их партийной принадлежности — республиканцами, демократами и независимыми.

Переговоры с Конгрессом США начались 26 марта, в них с американской стороны участвуют представители обеих основных партий. Российскую делегацию возглавил первый зампред комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов. Контакты на таком уровне проводятся впервые с 2018 года.

В Кремле также ранее заявили, что президент России Владимир Путин будет подробно проинформирован о результатах встреч российских парламентариев в Соединенных Штатах Америки.

