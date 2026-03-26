В Раде заявили о риске финансовой катастрофы на Украине из-за долгов

Украина находится на грани финансового кризиса, предупредил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, страна сталкивается с реальной угрозой из-за того, что киевские власти не выполняют условия, необходимые для получения помощи от международных организаций, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Кроме того, под угрозой оказался кредит Европейского союза на сумму 90 миллиардов евро.
Гетманцев резюмировал, что в таких условиях Украина фактически оказалась на грани финансовой катастрофы.
