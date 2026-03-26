Посол Коронелли: угроз для россиян на Кубе нет, ситуация подконтрольна властям

Обстановка на Кубе, несмотря на сложную энергетическую ситуацию, остается полностью подконтрольной властям республики. Об этом заявил в комментарии ТАСС посол России в Гаване Виктор Коронелли, подчеркнув, что каких-либо угроз для находящихся на острове соотечественников сегодня не усматривается.
Во второй половине февраля авиакомпании Nordwind и «Россия» приостановили регулярные и чартерные рейсы в республику из-за отсутствия авиационного керосина. В связи с этим, как пояснил Коронелли, сегодня на Кубе могут находиться только одиночные путешественники из России. Организованные группы российских туристов сейчас на острове отсутствуют.
Дипломат также подчеркнул, что Куба, по его мнению, остается самой безопасной страной в Латиноамериканском и Карибском регионе.
Ранее KP.RU писал, что 22 марта на Кубе произошло очередное полное отключение национальной энергосистемы. В Минэнерго страны отметили, что протоколы по восстановлению электроснабжения разрабатываются. Аналогичный блэкаут случался на острове 16 марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит Кубу без поддержки и продолжит оказание ей гуманитарной помощи.