Al Jazeera: ликвидация лидеров Ирана не изменит ситуацию в конфликте

Журналист Al Jazeera заявила, что устранение иранских лидеров не изменит ход конфликта и общую ситуацию.

Источник: Аргументы и факты

Ликвидация иранских лидеров не изменит ситуацию в конфликте вокруг Ирана, заявила журналистка Al Jazeera Нур Одех.

По ее словам, устранение командующего военно-морскими силами КСИР Алирезы Тангсири не окажет принципиального влияния на ход противостояния.

Она отметила, что подобные действия могут рассматриваться как тактический успех, однако не меняют общую картину.

«Это не изменит общую ситуацию», — подчеркнула Одех.

Журналистка добавила, что Израиль уже имеет опыт ликвидации ключевых фигур, однако такие меры не приводят к стратегическим изменениям.

По ее оценке, конфликт продолжается, а Иран ведет борьбу за выживание.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжать текущие действия в отношении Ирана, о чем заявил президент Дональд Трамп.

