Встреча делегации от Госдумы РФ с конгрессменами США завершилась

«Первая встреча с конгрессменами прошла. Пока всё лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше», — написал парламентарий.
Напомним, делегация Госдумы, куда вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Перед отъездом парламентарии получили напутствие от президента Владимира Путина. Визит организован по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Переговоры продолжались порядка полутора часов.
