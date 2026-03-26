Встреча делегации от Госдумы РФ с конгрессменами США завершилась

Напомним, делегация Госдумы, куда вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Перед отъездом парламентарии получили напутствие от президента Владимира Путина. Визит организован по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Переговоры продолжались порядка полутора часов.