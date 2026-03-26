Встреча делегации от Госдумы РФ с конгрессменами США завершилась

Делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США. Об этом сообщил член российской делегации, первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Первая встреча с конгрессменами прошла. Пока всё лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше», — написал парламентарий.

Напомним, делегация Госдумы, куда вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Перед отъездом парламентарии получили напутствие от президента Владимира Путина. Визит организован по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Переговоры продолжались порядка полутора часов.

