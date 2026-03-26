Пезешкиан на русском языке поблагодарил власти и народ России за поддержку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и народ РФ за поддержку. Соответствующую запись он разместил на своей странице в соцсетях.
«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне… От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — говорится в его публикации.
Пезешкиан подчеркнул, что мужество иранского народа способствует формированию новых связей, которые будут способствовать безопасности в Восточной Азии.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке на фоне его влияния на американскую экономику. Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что власти Ирана считают предложение США о переговорах уловкой.