Члены конгресса США рассматривают возможность ответного визита в Москву

Члены Конгресса США получили приглашение посетить Москву и рассматривают возможность ответного визита в будущем, заявила РИА Новости конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией.
Она уточнила, что приглашение было передано, и в связи с этим американская сторона обсуждает возможность направления делегации Конгресса для ответного визита.
Луна отметила, что в четверг в Вашингтоне состоялась встреча, в которой участвовала делегация из пяти членов Конгресса от обеих партий и пять депутатов Государственной Думы РФ.