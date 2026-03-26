Члены конгресса США рассматривают возможность ответного визита в Москву

Члены Конгресса США получили приглашение посетить Москву и рассматривают возможность ответного визита в будущем, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией.

Источник: Аргументы и факты

Члены Конгресса США получили приглашение посетить Москву и рассматривают возможность ответного визита в будущем, заявила РИА Новости конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией.

Она уточнила, что приглашение было передано, и в связи с этим американская сторона обсуждает возможность направления делегации Конгресса для ответного визита.

Луна отметила, что в четверг в Вашингтоне состоялась встреча, в которой участвовала делегация из пяти членов Конгресса от обеих партий и пять депутатов Государственной Думы РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что делегации России удалось донести свою позицию до американской стороны во время встреч в США.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше