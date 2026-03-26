Трамп на год продлил действие части антироссийских санкций

Речь идёт о рестрикциях, введённых исполнительным указом от 15 апреля 2021 года, которые впоследствии ужесточались. В документе утверждается, что деятельность РФ представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» для нацбезопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов. В связи с этим санкционный режим, объявленный указом 14024, должен сохраняться и после 15 апреля 2026 года. Американский лидер постановил продлить его ещё на один год.