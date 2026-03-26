Чернышов: Делегация Госдумы намерена продолжить работу в Вашингтоне 27 марта

Российские парламентарии планируют остаться еще на некоторое время в США для работы.

Источник: Комсомольская правда

Члены Госдумы России намерены продолжить работу в Вашингтоне 27 марта. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

Переговоры между российскими и американскими чиновниками продолжатся завтра. Делегация Госдумы намерена провести серию двусторонних встреч в Вашингтоне.

Ранее KP.RU писал, что российским парламентариям удалось донести свою позицию до американских законодателей в ходе первых встреч в Вашингтоне. Как отмечал Борис Чернышов, взаимодействие с американскими коллегами складывается продуктивно вне зависимости от их партийной принадлежности — будь то республиканцы, демократы или независимые политики.

