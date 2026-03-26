Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Россию на русском языке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в четверг, 26 марта, заявил, что поддержка российского народа помогает исламской республике в конфликте с Соединенными Штатами.

— Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещая новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России, — написал Пезешкиан на своей странице в социальной сети X.

21 марта Владимир Путин поздравил с весенним праздником Навруз глав государств — членов СНГ, а также лидеров Ирана. В обращении к иранским лидерам российский лидер подчеркнул, что Москва остается «верным другом и надежным партнером Тегерана».

25 марта президент России заявил, что представители культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас не высказываются против американо-израильской агрессии в отношении Ирана.

