В МИД Турции осудили атаку на танкер Altura в Черном море

В МИД Турции заявили, что в стране с большой обеспокоенностью относятся к атаке на танкер Altura в Черном море.

В МИД Турции назвали нарушением международного права атаку на танкер Altura в Черном море.

«Это и подобные нападения, происходящие в пределах нашей исключительной экономической зоны в Черном море и нарушающие международное право, представляют серьезную угрозу для жизни, имущества, судоходства и экологической безопасности в регионе», — приводит ТАСС заявление официального представителя МИД Турции Онджу Кечели.

Он отметил, что в стране с большой обеспокоенностью относятся к атаке на танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, оператором которого является Турция. По словам Онджу Кечели, специалисты проводят расследования и технические мероприятия после инцидента.

Как сообщалось ранее, танкер Altura, на борту которого находилось 140 тысяч тонн нефти, подвергся атаке в Черном море. В результате удара произошел взрыв, оказались повреждены мостик и машинное отделение. Никто из 27 членов экипажа не пострадал.