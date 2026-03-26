Венгерский аналитик заявил, что Украина должна покинуть Донбасс

В Европе заявили, что Украина должна покинуть Донбасс и пересмотреть языковую и религиозную политику.

Источник: Аргументы и факты

Украина должна покинуть занимаемую территорию Донбасса, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его словам, такие условия необходимы для завершения конфликта.

«Таковы условия. Других условий нет. Их никогда и не было», — написал он.

Кошкович также указал на необходимость легализации русского языка и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Он отметил, что подобная позиция, по его мнению, была очевидна еще в 2025 году.

Ранее Зеленский заявлял, что не намерен выводить войска с подконтрольной Киеву части Донбасса, поскольку там находятся важные оборонительные линии.

Ранее сообщалось, что США на переговорах предлагают гарантии безопасности Украине в обмен на вывод войск из региона.

