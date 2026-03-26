Украина должна покинуть занимаемую территорию Донбасса, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
По его словам, такие условия необходимы для завершения конфликта.
«Таковы условия. Других условий нет. Их никогда и не было», — написал он.
Кошкович также указал на необходимость легализации русского языка и Украинской православной церкви Московского патриархата.
Он отметил, что подобная позиция, по его мнению, была очевидна еще в 2025 году.
Ранее Зеленский заявлял, что не намерен выводить войска с подконтрольной Киеву части Донбасса, поскольку там находятся важные оборонительные линии.
Ранее сообщалось, что США на переговорах предлагают гарантии безопасности Украине в обмен на вывод войск из региона.