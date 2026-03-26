Стубб высказался о «тупике» в переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине «зашли в тупик», считает президент Финляндии Александр Стубб.
«Переговоры зашли в тупик и не продвигаются вперед. Я считаю, что переговорщики из США сделали все, что могли, и теперь многое зависит от одного вопроса: Донецка и территорий», — заявил он норвежской газете Verdens Gang.
Финский лидер отметил, что, возможно, на приостановку в переговорном процессе по Украине повлияло развертывание конфликта США и Израиля с Ираном.
Ранее же Стубб говорил, что переключение международного фокуса на конфликт на Ближнем Востоке может облегчить процесс украинского урегулирования.