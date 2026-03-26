Дмитриев допустил, что США продолжат снимать санкции с поставок российской нефти

Дмитриев отметил, что противники отношений между РФ и США болезненно восприняли снятие санкций с нефти.

Источник: Комсомольская правда

США могут продолжить снимать санкции с поставок российской нефти. Такое мнение высказал в интервью Первому каналу спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, противники нормализации российско-американских отношений крайне болезненно восприняли снятие санкций с российской нефти. Он отметил, что доходы от российской энергетики в этом месяце фактически удвоились.

«Это тот механизм, который может продлеваться, поэтому посмотрим на ситуацию», — подчеркнул Дмитриев.

Напомним, что еще в начале марта Вашингтон принял решение разрешить свои партнерам покупку и продажу российской нефти и нефтепродуктов. Однако это касается лишь того топлива, которое было загружено на танкеры до 12 марта. Эти меры будут действовать вплоть до 11 апреля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше