Дмитриев допустил, что США продолжат снимать санкции с поставок российской нефти

США могут продолжить снимать санкции с поставок российской нефти. Такое мнение высказал в интервью Первому каналу спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, противники нормализации российско-американских отношений крайне болезненно восприняли снятие санкций с российской нефти. Он отметил, что доходы от российской энергетики в этом месяце фактически удвоились.
«Это тот механизм, который может продлеваться, поэтому посмотрим на ситуацию», — подчеркнул Дмитриев.
Напомним, что еще в начале марта Вашингтон принял решение разрешить свои партнерам покупку и продажу российской нефти и нефтепродуктов. Однако это касается лишь того топлива, которое было загружено на танкеры до 12 марта. Эти меры будут действовать вплоть до 11 апреля.