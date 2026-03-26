Финляндия приостановит соглашение с РФ о двойном налогообложении

В министерстве уточнили, что, согласно ноте посольства Финляндской Республики в Москве от 13 марта 2026 года, правительство страны приняло решение полностью приостановить действие соглашения между правительствами России и Финляндии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 4 мая 1996 года.