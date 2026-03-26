Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия приостановит соглашение с РФ о двойном налогообложении

Источник: Аргументы и факты

Финляндия с 1 июля 2026 года приостанавливает действие соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения, сообщили в Минфине РФ.

В министерстве уточнили, что, согласно ноте посольства Финляндской Республики в Москве от 13 марта 2026 года, правительство страны приняло решение полностью приостановить действие соглашения между правительствами России и Финляндии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 4 мая 1996 года.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с указанной нотой соглашение прекращает применяться в отношении Финляндии с 1 июля 2026 года.