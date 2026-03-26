Медведев проверил выполнение гособоронзаказа в Смоленской области

Источник: Аргументы и факты

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Смоленскую область в рамках контроля за выполнением гособоронзаказа. Он сообщил об этом в мессенджере Max.

Политик добавил видео, на котором запечатлены два момента: посещение одного из предприятий и совещание.

Каких-либо подробностей о поездке Медведев не привел.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров отчитывался о выполнении гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Подчеркивалось, что в прошлом году он был полностью выполнен.

