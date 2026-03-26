На Украине мобилизацию переводят на цифровую основу с 1 апреля

Процедура оформления отсрочки упростилась: подать документы теперь можно онлайн без личного визита в ТЦК. Однако сам механизм стал жёстче, поскольку все основания для отсрочки проверяются централизованно через государственные реестры. Изменения коснулись и системы бронирования работников: вводится регулярная проверка предприятий, имеющих статус критически важных, а данные о забронированных автоматически сверяются с налоговыми и пенсионными реестрами.