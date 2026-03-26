Суд в США отказался закрыть дело против президента Венесуэлы Мадуро

«Я не собираюсь закрывать это дело (на этом основании — ред.)», — заявил Хеллерстайн в ходе заседания суда.
При этом он выразил сомнения в законности действий американских властей, ограничивающих доступ Мадуро к финансовым ресурсам для обеспечения юридической защиты.
Напомним, 3 января США атаковали Венесуэлу и захватили её президента Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Их доставили на американскую территорию и арестовали. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, которая прежде была вице-президентом страны.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США признали правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.