Суд в США отказался закрыть дело против президента Венесуэлы Мадуро

Источник: Аргументы и факты

Федеральный судья США Элвин Хеллерстайн отказался прекратить уголовное дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, не согласившись с доводами защиты, которая настаивала на снятии обвинений в наркотрафике из‑за невозможности оплатить услуги адвокатов.

«Я не собираюсь закрывать это дело (на этом основании — ред.)», — заявил Хеллерстайн в ходе заседания суда.

При этом он выразил сомнения в законности действий американских властей, ограничивающих доступ Мадуро к финансовым ресурсам для обеспечения юридической защиты.

Напомним, 3 января США атаковали Венесуэлу и захватили её президента Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Их доставили на американскую территорию и арестовали. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, которая прежде была вице-президентом страны.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США признали правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше