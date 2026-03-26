Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Путина и Россию на русском языке

Ранее Россия обратилась в МАГАТЭ и к властям США из-за ударов по атомным электростанциям в Иране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сигналы о чрезвычайных опасениях направляют в первую очередь в Международное агентство по атомной энергии. Российская сторона также уведомляет Соединённые Штаты о своей позиции.