Канада ввела новые санкции в отношении России

Канада ввела новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел страны Антиа Ананд в четверг, 26 марта.
Согласно заявлению пресс-службы ведомства, Канада ввела ограничительные меры в отношении 100 судов, которые якобы принадлежат к так называемому теневому флоту России. В МИД страны также заявили, что санкции якобы необходимы для борьбы с обходом введенных ранее санкционных мер.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал введение западных санкций в отношении страны. По словам главы государства, они являются незаконными, поскольку не были подтверждены Организацией объединенных наций.
Путин подчеркнул, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на введенные против нее ограничения со стороны западных стран.