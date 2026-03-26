Трамп: у США в два раза больше нефти, чем у РФ или Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что объемы запасов нефти в стране вдвое превышают ресурсы России и Саудовской Аравии.

Источник: Аргументы и факты

«У нас в два раза больше нефти, чем в Саудовской Аравии или России, а скоро будет в три раза больше», — заявил он во время заседания своего кабинета.

В то же время, согласно данным Организации стран — экспортеров нефти (OPEC) и управления энергетической информации США (EIA), по объему доказанных запасов нефти США значительно уступают России. Американские резервы оцениваются в диапазоне от 45 до 48 млрд баррелей, тогда как российские составляют порядка 80 млрд баррелей.

Одновременно, как следует из отчетов EIA и OPEC за март 2026 года, по уровню добычи нефти Россия уступает США. Указывается, что объем производства в Соединенных Штатах достиг рекордного уровня в 13,6 млн баррелей в сутки, тогда как российские показатели на фоне ограничений ОПЕК+ составляет 9,5−9,9 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис может затронуть США, если Вашингтону в ближайшее время не удастся урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше