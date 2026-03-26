Трамп ответил Мерцу на слова о «не нашей войне»

«Когда я услышал, как канцлер Германии заявил: “Это не наша война” по поводу Ирана, я сказал: “Ну, знаете ли, Украина — тоже не наша война”, — указал Трамп.
Ранее Фридрих Мерц сказал, конфликт вокруг Ирана не относится к зоне ответственности НАТО. Германия не планирует участвовать в боевых действиях. По словам Мерца, эта война не является делом НАТО, а ФРГ в ней не участвует. Он подчеркнул — позиция немецкого правительства остаётся неизменной.
