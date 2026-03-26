Трамп ответил Мерцу на слова о «не нашей войне»

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство высказыванием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее заявил, что конфликт с Ираном не касается Германии. В ответ американский лидер отметил, что и конфликт на Украине не касается США. Об этом он рассказал на заседании кабинета министров. Запись опубликовали в соцсетях Белого дома.