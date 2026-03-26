В Словакии начали расследование против Фицо из‑за прекращения помощи Киеву

Источник: Аргументы и факты

В Словакии начато расследование в отношении премьер‑министра Роберта Фицо в связи с решением остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину. Об этом в соцсетях заявил глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грёлинг.

Известно, что в марте партия обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность распоряжения премьер‑министра. По мнению оппозиционеров, в действиях Фицо усматриваются признаки государственной измены, превышения служебных полномочий и иных преступлений.

Как сообщил Грёлинг, заявление из Генеральной прокуратуры было сначала передано в областную прокуратуру, а затем — в полицию, которая и приступила к расследованию.

Напомним, в феврале Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии Украине. Причиной он назвал отсутствие восстановления Киевом поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», в которых нуждается Словакия.

