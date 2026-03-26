Депутат ГД Журова: конгрессмены США могут приехать в Москву с ответным визитом

Российские парламентарии передали американским коллегам приглашение посетить Москву с ответным визитом. Об этом заявила ТАСС член делегации Госдумы Светлана Журова, а конгрессвумен Анна Паулина Луна в беседе с РИА Новости подтвердила, что приглашение было представлено и возможность направления делегации конгресса в будущем рассматривается.
Переговоры представителей Госдумы с членами американского конгресса в ходе первого за 12 лет визита в США прошли продуктивно. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, назвав события очень позитивными и отметив, что надежда на восстановление диалога законодательных органов двух стран есть. Первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов подчеркнул, что встреча прошла даже лучше, чем ожидалось, а вице-спикер Борис Чернышов добавил, что стороны уже достигли хороших результатов.
Парламентарии призвали американских коллег снять санкции с АНО «Евразия» и открыть представительство в США, а также пригласили их на День Победы в Москву. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал визит тестовым этапом восстановления двустороннего диалога после блокировки контактов при администрации Джо Байдена. О результатах встреч в конгрессе США подробно проинформируют лидера России президента Владимира Путина.