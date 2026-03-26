Исаков рассказал о проработках в переговорах делегаций России и США

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. В ходе переговоров делегаций законодателей России и США обсуждался широкий спектр вопросов, по части которых уже есть конкретные проработки, сообщил депутат Государственной Думы, член российской делегации в США Владимир Исаков.

«У нас был широкий спектр вопросов, которые обсуждались. Где-то мы нашли, я могу сказать, понимание, и уже есть конкретные проработки данных вопросов», — заявил он журналистам.

Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс», час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.

