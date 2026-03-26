Лавров: Россия видит, как США убеждают Киев согласиться на условия Аляски

Россия видит, как США пытаются убедить Киев согласиться на условия, согласованные на Аляске, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Видим, что американская сторона стремится сделать всё, чтобы добиться согласия Киева на те понимания, которые были достигнуты президентами России и США на Аляске», — сказал Лавров в интервью телекомпании «Франс Телевизьон», текст интервью опубликован на сайте МИД России.
По его словам, такой подход в Москве считают единственно правильным.
Ранее Лавров отмечал, что понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, подразумевают серьёзные компромиссы от России.