Эскобар: Иран изменил правила игры за счет контроля над Ормузским проливом

Геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что Иран за счет контроля над Ормузским проливом «изменил правила игры».
«Одним движением Иран создал альтернативную платежную систему в самом важном узловом пункте на планете. Иран закрепил нефтяной юань в качестве валюты для пересечения Ормузского пролива», — заявил Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
Он добавил, что это «действительно изменило правила игры».
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Кроме того, она отразилась на уровне экспорта и добычи нефти государств Ближнего Востока.