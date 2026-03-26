Эскобар: Иран изменил правила игры за счет контроля над Ормузским проливом

Аналитик Пепе Эскобар заявил, что Иран «закрепил нефтяной юань» в качестве валюты для пересечения Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что Иран за счет контроля над Ормузским проливом «изменил правила игры».

«Одним движением Иран создал альтернативную платежную систему в самом важном узловом пункте на планете. Иран закрепил нефтяной юань в качестве валюты для пересечения Ормузского пролива», — заявил Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Он добавил, что это «действительно изменило правила игры».

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Кроме того, она отразилась на уровне экспорта и добычи нефти государств Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше