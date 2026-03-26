Никонов рассказал, какая сверхзадача стоит перед делегацией Госдумы в США

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Сверхзадачей российских парламентариев в рамках визита в Вашингтон является не только возобновление контакта с американскими коллегами, но и попытка заняться восстановлением инфраструктуры сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами в широком плане, заявил на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.
Никонов добавил, что контакты двух стран были очень широкие даже в самые плохие годы холодной войны, когда не было персональных санкций, но были обмены студенческие, научные, экспертные, политические и другие.
«Мы старались избегать конфликта, просто разговаривать друг с другом, сейчас, к сожалению, те времена, когда друг с другом практически не говорят», — отметил он.