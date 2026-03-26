Трамп заявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США до 6 апреля приостанавливают удары по энергообъектам Ирана.
«Уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени», — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что принял такое решение «по просьбе иранского правительства». Он также утверждает, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются и проходят «очень успешно».
Ранее американский президент заявил, что у Ирана есть шанс заключить сделку с США.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.