Диалог парламентариев России и США затронул острые вопросы, заявил Никонов

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Диалог между парламентариями России и США в четверг оказался лучше, чем можно было ожидать, хотя и был затронут ряд острых вопросов, включая украинский кризис, заявил на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.