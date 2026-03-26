Никонов рассказал, по чьей инициативе возобновились контакты России и США

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Контакты между парламентариями России и США возобновились по инициативе американской конгрессвумен Анны Паулины Луны, человека, близкого к президенту США Дональду Трампу, заявил на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.
«Сейчас вот эти контакты возобновились. Возобновились по инициативе конгрессвумен Анны Луны, которая является, конечно, очень активным конгрессменом, человеком, близким к президенту Трампу», — сообщил он в ответ на вопрос агентства на встрече с журналистами.
По словам Никонова, Луна смогла организовать встречи делегаций и выступила главной силой к возобновлению контактов.