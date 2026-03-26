Трамп приостановил удары по энергообъектам Ирана на 10 дней

«По запросу правительства Ирана, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени», — написал Трамп.
Американский лидер добавил, что переговоры продолжаются. По его словам, несмотря на сообщения некоторых СМИ, процесс идёт «очень хорошо».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры между США и Ираном проходят плодотворно. При этом представитель администрации не подтвердила информацию о возможной встрече делегаций двух стран в Пакистане.
Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.