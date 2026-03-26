В Петербурге телеканал оштрафовали за ложные сведения о ВОВ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 3 миллиона рублей «Национальную спутниковую компанию» за показ документального фильма с заведомо ложной информацией о насильственных противоправных действиях солдат Красной армии во время Великой Отечественной войны, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Мировой судья судебного участка № 122 Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности НАО “Национальная спутниковая компания” за совершение правонарушения, предусмотренного частью 4.1 статьи 13.15 (публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны — ред.) КоАП РФ. Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в 3 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба.
Суд установил, что 8 апреля 2025 года на телеканале «Триколор Информ Плюс» шла трансляция документального фильма «Мировые войны XX века. Война миров. Часть 5. От Москвы до Берлина», содержащего заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, информация представлена в качестве фактов о насильственных противоправных действиях солдат Красной армии.
«Необходимо отметить, что при рассмотрении дела судом было изучено огромное количество материалов, в том числе специально рассекреченные документы Министерства обороны, которые документально опровергали кадры фильма. Один из свидетелей пояснил суду, что достоверность материалов, используемых в фильме, вызывает большие сомнения относительно точности представленных фактов, так как обычно в качественных документальных фильмах приводятся ссылки на архивы, научные публикации и другие источники. В данном фильме они отсутствуют», — заметили в пресс-службе судов.
Представитель Национальной спутниковой компании вину не признал.