В интервью телекомпании France Télévisions глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не предоставляет Ирану разведывательные данные в контексте его противостояния с США и Израилем. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — подчеркнул министр.
Лавров также обратил внимание на подход журналистов к данной теме. «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: “Правда ли, что мы помогаем Ирану?”, а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: “До каких пределов дойдет эта поддержка?”», — отметил он. Министр добавил, что президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже комментировали эту «раздуваемую» в СМИ тему о передаче разведывательных данных Ирану. «Они сказали, что Россия действительно имеет с Ираном тесные отношения. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве», — добавил Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ сообщил, что информация о координатах американских военных баз в странах Персидского залива является общедоступной. «Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — заключил он. Эти заявления подчеркивают сложные геополитические отношения в регионе и роль России как ключевого игрока в военно-техническом сотрудничестве с Ираном.
Ранее Лавров заявлял, что Запад пытается сохранить остатки своего доминирования на Ближнем Востоке.