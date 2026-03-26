Лавров: Россия не передает разведданные Ирану в конфликте с США и Израилем

Лавров также обратил внимание на подход журналистов к данной теме. «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: “Правда ли, что мы помогаем Ирану?”, а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: “До каких пределов дойдет эта поддержка?”», — отметил он. Министр добавил, что президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже комментировали эту «раздуваемую» в СМИ тему о передаче разведывательных данных Ирану. «Они сказали, что Россия действительно имеет с Ираном тесные отношения. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве», — добавил Лавров.