Никонов: у парламентской делегации запланировано еще много встреч в США

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. У парламентской делегации РФ запланировано еще много встреч в ходе визита в Вашингтон, заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов по итогам первой встречи американскими конгрессменами.
«Мы с вами разговариваем только после первой встречи, встреч еще предстоит достаточно много», — сказал Никонов журналистам.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами Конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.