Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никонов рассказал, о чем договорились парламентарии России и США

Никонов: парламентарии Россия и США договорились о работе группы по связям.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Главное, о чем удалось договориться парламентариям России и США на встрече в Вашингтоне, стало решение о работе группы по связям между законодательными органами двух стран, заявил на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

«Главное, о чем удалось, по крайней мере, сейчас уже договориться, это о том, что все-таки группа по связям будет работать», — сообщил он на вопрос агентства на встрече с журналистами.

Никонов добавил, что с американской стороны может быть создан так называемый «русский кокус», то есть объединение членов конгресса, которые заинтересованы в диалоге с Россией.

«Там будут действительно люди, которые в этом заинтересованы, которые будут заинтересованы в том, чтобы нанести ответный визит», — отметил он.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше