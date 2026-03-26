Никонов рассказал, о чем договорились парламентарии России и США

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Главное, о чем удалось договориться парламентариям России и США на встрече в Вашингтоне, стало решение о работе группы по связям между законодательными органами двух стран, заявил на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.
«Главное, о чем удалось, по крайней мере, сейчас уже договориться, это о том, что все-таки группа по связям будет работать», — сообщил он на вопрос агентства на встрече с журналистами.
Никонов добавил, что с американской стороны может быть создан так называемый «русский кокус», то есть объединение членов конгресса, которые заинтересованы в диалоге с Россией.
«Там будут действительно люди, которые в этом заинтересованы, которые будут заинтересованы в том, чтобы нанести ответный визит», — отметил он.