Делягин рассказал, какие вопросы обсуждали парламентарии России и США

Делягин: законодатели РФ и США обсудили вопросы авиасообщения и многие другие.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Законодатели России и США в ходе первоначальных встреч в Вашингтоне обсудили ряд вопросов, в том числе возобновление прямого авиасообщения между странами, а также вопросы виз, студенческих обменов и инвестиций, сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, состоящий в думской делегации на переговорах с американской стороной в Вашингтоне.

«Эта тема (авиасообщения — ред.) поднималась, они ее внимательно выслушали. И на самом деле их потрясший меня энтузиазм связан с тем, что они, эта администрация понимает, в отличие от прошлой администрации, что санкциями они разрушают себя сами и стреляют себе в ногу. Это касается огромного перечня вопросов, который поднимался в ходе переговоров», — сказал Делягин, отвечая на вопрос РИА Новости.

Законодатель отметил, что во время встречи также обсуждались визы, студенческие обмены, культура, спорт и инвестиции.

Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше