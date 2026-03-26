Никонов надеется, что визит депутатов ГД в США станет первым из череды

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Есть надежда на то, что визит депутатов Госдумы РФ в США станет первым в череде подобных поездок, которые могут включать и визиты американских законодателей в Россию, сообщил член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов в ответ на вопрос РИА Новости.
«Сейчас у меня уже есть надежда на то, что это будет первый визит в череде последующих визитов, и в том числе ответных визитов со стороны Соединенных Штатов, со стороны американских законодателей», — сказал парламентарий.
Никонов также отметил, что Россия ожидает конгрессменов с ответным визитом.
«Мы ожидаем приезд американской делегации», — сказал он.
Законодатель добавил, конкретные сроки поездки пока неизвестны, но выразил надежду на то, что она состоится до июля, пока Госдума работает в нынешнем составе.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.