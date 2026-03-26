Делегация депутатов из РФ рассказала о визите в США: о чем договорились

По словам Никонова, российские парламентарии во время поездки в Соединенные Штаты пытаются наладить весь комплекс межпарламентского взаимодействия и считают это своей главной целью.
Депутат также добавил, что, судя по всему, в нижней палате американского Конгресса появится группа, занимающаяся развитием отношений с РФ.
Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва приветствует любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами. Он также добавил, что когда межпарламентские контакты между Россией и США состоятся, это заслужит поддержки, так как подобные встречи крайне важны для обоих государств.