Делегация депутатов из РФ рассказала о визите в США: о чем договорились

Депутат Никонов: В Конгрессе США могут создать группу по развитию связей с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Законодатели России и США практически договорились возобновить работу группы по двусторонним связям. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов.

По словам Никонова, российские парламентарии во время поездки в Соединенные Штаты пытаются наладить весь комплекс межпарламентского взаимодействия и считают это своей главной целью.

Депутат также добавил, что, судя по всему, в нижней палате американского Конгресса появится группа, занимающаяся развитием отношений с РФ.

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва приветствует любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами. Он также добавил, что когда межпарламентские контакты между Россией и США состоятся, это заслужит поддержки, так как подобные встречи крайне важны для обоих государств.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше