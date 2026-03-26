Делягин: американская администрация понимает, что санкции вредят самим США

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация понимает, что односторонние санкции в отношении России вредят самим Соединенным Штатам. Об этом заявил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, входящий в состав делегации российских парламентариев, которая находится с визитом в Вашингтоне.
«И на самом деле их потрясший меня энтузиазм связан с тем, что они, нынешняя администрация [США] понимает, в отличие от прошлой администрации, что санкциями они разрушают себя сами. Они стреляют себе в ногу. Это касается огромного перечня вопросов, которые поднимались в ходе переговоров. В том числе и об авиаперевозках», — сказал законодатель.
Он подтвердил, что отдельно обсуждалась и возможность восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и США. «Эта тема поднималась. Они внимательно выслушали», — отметил Делягин.
Депутат подчеркнул, что круг таких рассматривавшихся проблемных вопросов был широким. «[Говорили] и о визах. Как и студенческие обмены, культура, спорт и инвестиции», — подчеркнул законодатель.