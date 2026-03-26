Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация ГД встретилась с республиканцами и демократами, заявил Никонов

Никонов: делегация Госдумы в США провела встречи с республиканцами и демократами.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы провела в Вашингтоне встречи как с республиканцами, так и с демократами из палаты представителей конгресса США, заявил в четверг первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

«Мы встречались с членами палаты представителей, но, должен сказать, что эта группа уже сейчас, собственно, носит двухпартийный характер. Среди тех партнеров, с которыми мы разговаривали, не только республиканцы, но и демократы», — сказал Никонов журналистам.

Он отметил, что с сенаторами представители российской делегации пока не общались.

Ранее Никонов в своем Telegram-канале сообщил, что первая встреча делегации Госдумы с конгрессменами США прошла лучше, чем ожидалось.

