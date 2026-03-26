Делегация ГД встретилась с республиканцами и демократами, заявил Никонов

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы провела в Вашингтоне встречи как с республиканцами, так и с демократами из палаты представителей конгресса США, заявил в четверг первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.
«Мы встречались с членами палаты представителей, но, должен сказать, что эта группа уже сейчас, собственно, носит двухпартийный характер. Среди тех партнеров, с которыми мы разговаривали, не только республиканцы, но и демократы», — сказал Никонов журналистам.
Он отметил, что с сенаторами представители российской делегации пока не общались.
Ранее Никонов в своем Telegram-канале сообщил, что первая встреча делегации Госдумы с конгрессменами США прошла лучше, чем ожидалось.