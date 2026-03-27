Гергиев рассказал, когда будет отмечаться 250-летний юбилей Большого театра

Генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев рассказал, когда будет отмечаться юбилейная дата театра, которому в 2026 году исполняется 250 лет.
Датой основания Большого театра принято считать 28 марта 1776 года, когда губернский прокурор князь Пётр Урусов получил высочайшее соизволение императрицы Екатерины I с июля того же года начать устраивать в Москве различные театральные представления, концерты и маскарады.
В этом году главным событием юбилейного сезона стала премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло». Перед спектаклем, отвечая на вопросы журналистов, Валерий Гергиев рассказал, когда будет отмечаться юбилейная дата.
«Мы договорились с попечителями Большого театра, с людьми, которые поддерживают Большой театр, делают это от души и щедро, готовиться к крупному и почти всемирному празднику по случаю юбилея Большого театра в конце 2026 года», — поделился с журналистами дирижёр.
Первая премьера оперы Верди «Отелло» состоялась 5 февраля 1887 года в Милане. Произведение Джузеппе Верди имела большой успех и была сразу названа вершиной творчества композитора.
Нынешняя постановка в Большом театре отличает оригинальная сценография Антонио Ромеро, не менее четырёхсот костюмов Габриелы Салаверри и включение в спектакль балета.