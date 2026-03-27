Золотов оценил работу Росгвардии при задержании террористов в «Крокусе»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов высоко оценил работу бойцов ведомства при задержании террористов, напавших на людей в концертном зале «Крокус сити холл».
Он отметил, что сотрудники Росгвардии участвуют в спецоперациях по ликвидации террористов как силовая поддержка, и что к «Крокус сити холлу» первой прибыла вневедомственная охрана Росгвардии.
«Непосредственно “Партизан” (специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии — ред.), это в Брянской области, как раз захватывал тех самых террористов … троих взяли в плен … Сработали очень хорошо, на 5 с плюсом», — сообщил Золотов в интервью журналистам.
Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В нем погибли 149 человек.
Двенадцатого марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще 6 фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.