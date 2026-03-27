Золотов рассказал о переменах в работе Росгвардии

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Росгвардия потерпела много перемен, но неизменно осталось одно — верность воинскому долгу, заявил в журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов по случаю 10-летия ведомства.
«С момента создания войск правопорядка и до сегодняшнего дня войска претерпели очень много перемен, реорганизаций, названий, смены руководства. Но тем не менее осталось не сменным только одно — это верность воинскому долгу», — сказал Золотов.
Он также добавил, что войска правопорядка принимали участие в Первой мировой войне, борьбе с бандитизмом и басмачеством, в защите Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Курской дуги и Кавказа в годы Великой Отечественной войны, выполняли интернациональный долг в Афганистане, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, а также в войне на Северном Кавказе.