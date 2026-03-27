Лавров ответил на сообщения о предоставлении Россией разведданных Ирану

Россия признает факт передачи Ирану некоторых продукции военного назначения. Однако не может согласиться с обвинениями в предоставлении разведданных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — заявил министр для France TV.
Немногим ранее Лавров заявил, что агрессия США против Ирана во время переговоров по Ближнему Востоку вызывает вопросы к американской дипломатии.
В свою очередь 26 марта президент США Дональд Трамп принял решение отложить удары по объектам энергетической структуры Ирана в течение 10 дней, до 6 апреля. Тогда же хозяин Белого дома подчеркнул, что переговоры с иранской стороной идут хорошо, вопреки слухам.