Mash: Прибалтика официально открыла своё небо дронам ВСУ для атак на Россию

Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли своё воздушное пространство украинским БПЛА — для атак по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и северо-западу России.
С таким утверждением выступил Telegram-канал Mash, отметив, что ранее пролёты разрешали кулуарно и единично, опасаясь ответной реакции.
Согласно публикации для атак на Санкт-Петербург ВСУ используют установки в Черниговской области, а маршрут украинских дронов якобы пролегает через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и акваторию Балтийского моря, что даёт им открытый выход в Финский залив.
Днём ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что упавший и взорвавшийся на территории страны беспилотник был направлен в сторону Приморска в Ленинградской области.
Также в Эстонии признали, что беспилотник, который залетел на эстонскую территорию и врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, был запущен Украиной.